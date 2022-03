ACNE : “Vieille peau” de N. Bianco-Levrin, J. Rembauville + « VITALINA VARELA » de Pedro Costa Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Vieille peau de N. Bianco-Levrin, J. Rembauville – France – 2020 – Animation – 7 min** **FILM :** **« VITALINA VARELA » de Pedro Costa** **(Portugal – 2022 – 2h04 avec Vitalina Varela ,Ventura, Manuel Tavares)** Vitalina Varela, une Cap-Verdienne, débarque, mais trop tard, à Lisbonne pour enterrer son mari dont elle était sans nouvelles depuis 25 ans. Elle s’installe là où il vivait, une bicoque de tôle et de brique. Ce film s’inspire de l’histoire de Vitalina qui joue son propre rôle. Le réalisateur fait d’elle une héroïne bien vivante, bloc d’amour et de hargne mêlés. Du cinéma exigeant proche du documentaire, servi par une esthétique envoûtante. Semaine participation au festival diversité Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T13:45:00 2022-03-10T16:00:00;2022-03-13T20:15:00 2022-03-13T22:30:00;2022-03-14T13:45:00 2022-03-14T16:00:00;2022-03-15T20:15:00 2022-03-15T22:30:00

