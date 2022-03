ACNE : “Vieille peau” de N. Bianco-Levrin, J. Rembauville + « TILO KOTO » de Sophie Bachelier et Valérie Malek Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Vieille peau de N. Bianco-Levrin, J. Rembauville – France – 2020 – Animation – 7 min** **FILM :** **« TILO KOTO » de Sophie Bachelier et Valérie Malek** **(France – 2021 – documentaire – 1h05)** **En présence de Valérie Malek le jeudi 10 mars à 20h** Pour le Casamançais Yancouba Badji, le rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud tunisien. Il a tenté de traverser la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Il a passé un an et demi sur des routes clandestines et il a failli maintes fois perdre la vie. C’est l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par la traversée d’un enfer qu’il sublimera par la peinture. Des œuvres pleines de talent et de douleur. SEMAINE PARTICIPATION AU FESTIVAL DIVERSITE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

