du jeudi 3 février au mardi 8 février

**COURT METRAGE :** **Un Bug de Guillaume CourtyFrance – 2021 – Fiction – 4 min** **FILM :** **« MARCHER SUR L’EAU » de Aïssa MAÏGA** **(France – 2021 – Documentaire – 1h29)** Documentaire tourné dans le nord du Niger en 2018 et 2020 donnant à voir le problème du réchauffement climatique. Le village de Tatiste se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour Houlaye, 14 ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau essentielle à la vie du village, mettant sa scolarité en péril fatalement. Les adultes aussi quittent leur famille pour aller chercher les ressources nécessaires à leur survie. Cette région, pourtant, recouvre un lac aquilin de plusieurs millions de km2. Il suffirait d’un forage… SEMAINE FILMS MILITANTS SUR LA PRÉCARITÈ Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2022-02-03T20:15:00 2022-02-03T22:00:00;2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T12:30:00;2022-02-07T20:15:00 2022-02-07T21:30:00;2022-02-08T16:30:00 2022-02-08T18:00:00

