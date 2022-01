ACNE « Un Bug » de Guillaume Courty +« PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS » de Michel Leclerc Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE « Un Bug » de Guillaume Courty +« PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS » de Michel Leclerc

du jeudi 3 février au mardi 8 février à Cinemazarin

du jeudi 3 février au mardi 8 février à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Un Bug de Guillaume CourtyFrance – 2021 – Fiction – 4 min** **FILM :** **« PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS » de Michel Leclerc** (France – 2020 – 1h42 – documentaire ) C’est l’histoire d’un couple que tout le monde appelait Goéland et Pingouin qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’intellectuels pacifistes, syndicalistes, féministes, résistants qu’on a pris pour des collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde où la mère du réalisateur a vécu. SEMAINE FILMS MILITANTS SUR LA PRÉCARITÉ Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T13:45:00 2022-02-03T16:00:00;2022-02-06T20:15:00 2022-02-06T22:15:00;2022-02-07T13:45:00 2022-02-07T16:00:00;2022-02-08T20:15:00 2022-02-08T22:15:00

