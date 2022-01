ACNE : « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « UN HÉROS » de Ashgar Farhadi Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « UN HÉROS » de Ashgar Farhadi Cinemazarin, 10 février 2022, Nevers. ACNE : « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « UN HÉROS » de Ashgar Farhadi

du jeudi 10 février au mardi 15 février à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Tu vas revenir ? de Léo Grandperret – France – 2020 – Fiction – 2min** **FILM :** **« UN HÉROS » de Ashgar Farhadi** **(Iran – 2021 – 2h 08 avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost)** Rahim a une permission de sortie de prison, où il est enfermé pour une dette qu’il n’a pas honorée. Sa nouvelle compagne a trouvé par hasard un sac bourré de pièces d’or qui pourraient lui permettre de rembourser son arriéré. Il décide toutefois de rendre la somme à sa propriétaire. Ce geste lui vaut une reconnaissance nationale, passage à la télé à la clé. Mais l’enquête autour de cette restitution, fait apparaître des zones d’ombre… Avec ce nouveau film, le réalisateur (À propos d’Elly, Une séparation, Le Passé, Le Client) est fidèle à sa thématique de la famille, dans un imbroglio proche du thriller. Grand prix Festival de Cannes 2021 SEMAINE CINÉMA IRANIEN Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T13:45:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-13T20:15:00 2022-02-13T22:30:00;2022-02-14T13:45:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-15T19:45:00 2022-02-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/