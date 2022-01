ACNE « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « LE DIABLE N’EXISTE PAS » de Mohammad Rasoulof Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « LE DIABLE N’EXISTE PAS » de Mohammad Rasoulof Cinemazarin, 10 février 2022, Nevers. ACNE « Tu vas revenir ? » de Léo Grandperret + « LE DIABLE N’EXISTE PAS » de Mohammad Rasoulof

du jeudi 10 février au mardi 15 février à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Tu vas revenir ? de Léo Grandperret – France – 2020 – Fiction – 2min** **FILM :** **« LE DIABLE N’EXISTE PAS » de Mohammad Rasoulof** **(Iran – 2021 – 2h30 avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar)** Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire. Pouya, jeune conscrit. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, Bharam, médecin interdit d’exercer. Le réalisateur entrecroise quatre histoires reliées par la problématique de la peine de mort. Tourné dans la clandestinité, le film montre le combat d’hommes et de femmes pour affirmer leur liberté. Ours d’Or – Festival de Berlin 2020 SEMAINE CINÉMA IRANIEN Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T19:45:00 2022-02-10T22:30:00;2022-02-13T10:45:00 2022-02-13T13:15:00;2022-02-14T19:45:00 2022-02-14T22:15:00;2022-02-15T16:00:00 2022-02-15T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/