Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE « Trois Francs Six Sous » de M Ladjel, F Blain, V Indalkar + « LE GENOU D’AHED » de Nadav Lapid Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE « Trois Francs Six Sous » de M Ladjel, F Blain, V Indalkar + « LE GENOU D’AHED » de Nadav Lapid Cinemazarin, 2 décembre 2021, Nevers. ACNE « Trois Francs Six Sous » de M Ladjel, F Blain, V Indalkar + « LE GENOU D’AHED » de Nadav Lapid

du jeudi 2 décembre au mardi 7 décembre à Cinemazarin

**COURT METRAGE:** **Trois Francs Six Sous de M Ladjel, F Blain, V Indalkar – France – 2019 – animation – 6 min** **FILM :** **« LE GENOU D’AHED » de Nadav Lapid** **(Israël – 2021 – 1h49 avec Avshalom Pollak, Nur Fibak)** Y., cinéaste israèlien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour présenter l’un de ses films sur une jeune Palestinienne jugée pour avoir giflé un soldat de Tsahal. Il y rencontre Yahalom, un fonctionnaire du ministère de la Culture, et se jette désespérément dans deux combats : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. Un cri de haine contre un pays que le cinéaste ne reconnaît plus. Le genou : un vrai mélange de force et de faiblesse. Prix du Jury ex-aequo à Cannes. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T13:45:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-05T20:15:00 2021-12-05T22:15:00;2021-12-06T13:45:00 2021-12-06T16:00:00;2021-12-07T20:15:00 2021-12-07T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers