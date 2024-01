ACNE « THE HAND » de Wong Kar- Wai Cinemazarin Nevers, jeudi 15 février 2024.

ACNE « THE HAND » de Wong Kar- Wai cinéma 15 20 février Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T20:15:00+01:00 – 2024-02-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T16:30:00+01:00 – 2024-02-20T18:30:00+01:00

COURT METRAGE :

2048, Les Envahis de Yannick Rosine France 2022 Fiction 7 min

FILM :

« THE HAND » de Wong Kar- Wai

(Chine 2004 0h56 avec Gong Li, Chen Chang, Feng Tien)

Hong Kong, années 60. Zhang, un timide tailleur, est fasciné par son impérieuse cliente, Mlle Hua. Dès qu’il la rencontre, elle le séduit pour s’assurer qu’il se souviendra d’elle lorsqu’il dessinera ses vêtements. Après cette première rencontre intime, une relation passionnante se développe entre les deux…

Par le réalisateur du magnifique In the mood for love.

cinéma cinémazarin