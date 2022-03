ACNE : “Tête de linotte” de Gaspar Chabaud + « THE CARD COUNTER » de Paul Schrader Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Tête de linotte de Gaspar Chabaud – Belgique – 2019 – Animation – 5 min** **FILM :** **« THE CARD COUNTER » de Paul Schrader** **(USA – 2021 – 1h52 avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish)** Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé. Tell le prend sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence. Constat sans appel et impitoyable, servi par une interprétation remarquable, sur l’état de la société américaine par le scénariste de Taxi Driver. SEMAINE CINÉMA DES USA Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

