**COURT METRAGE :** **Tête de linotte de Gaspar Chabaud – Belgique – 2019 – Animation – 5 min** **FILM :** **« NOS ÂMES D’ENFANT » de Mike Mills** **(USA – 2022 – 1h48 avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman)** Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : il doit s’occuper de son neveu alors qu’il n’a aucune expérience en matière d’éducation. Film en noir et blanc, influencé par Wim Wenders, où Joaquim Phoenix est étonnant de tendresse et de sobriété. SEMAINE CINÉMA DES USA Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

