**Mois du documentaire – Séance unique.** **En présence de Serge Avedikian Partenariat avec la Cimade. Festival Migrant’scène** **« RETOURNER À SÖJÖZ » de Serge Avédikian** **(France – 2021 – Documentaire – 1h05)** Serge Avédikian, réalisateur d’origine arménienne, revient en Nièvre présenter son dernier long métrage. Pour la quatrième fois en trois décennies, il retourne à Sölöz le village de ses grands-parents, situé à 170 km d’Istanbul. Le film très personnel, construit avec des images mêlant passé et présent aborde les thèmes universels de l’identité , l’exil , la vérité historique et la réconciliation. séance de cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

