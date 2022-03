ACNE : PSYCHIC SCHOOL WAR » de Ryôsuke Nakamura La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

ACNE : PSYCHIC SCHOOL WAR » de Ryôsuke Nakamura

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 7 mars 2022, Nevers.

le lundi 7 mars à 19:30

**« PSYCHIC SCHOOL WAR » de Ryôsuke Nakamura** **(Japon – 2012 – 1h50 – animation)** **Débat animé par Julien Labia** Ryoichi Kyogoku est un garçon atypique car il possède un don de télépathie. Au lycée, il utilise son pouvoir pour soumettre les autres à sa volonté. Soudain, un autre élève se dresse sur sa route : Kenji Seki, qui semble être capable de lui résister… RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET PHILOSOPHIQUES La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

2022-03-07T19:30:00 2022-03-07T22:30:00

