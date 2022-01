ACNE « Protocole Sandwich » de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy + « MAUDIT ! » de Emmanuel Parraud Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Protocole Sandwich de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy France – 2019 – Animation – 6 min** **FILM :** **« MAUDIT ! » de Emmanuel Parraud** **(France – 2021 – 1h17 avec Farouk Saidi, Aldo Dolphin, Marie Lanfroy)** **En présence du réalisateur le jeudi 24 février à 20h.** Alix part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire violente et complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l’esclavage. Le film, tourné en langue créole, veut montrer comment les vivants et les morts cohabitent dans la culture réunionnaise. SEMAINE CINÉMA DÉCOUVERTES Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

