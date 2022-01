ACNE : « Protocole Sandwich » de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy + « LA JEUNE FILLE ET L’ARAIGNÉE » de Ramon et Silvan Zürcher Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : « Protocole Sandwich » de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy + « LA JEUNE FILLE ET L’ARAIGNÉE » de Ramon et Silvan Zürcher Cinemazarin, 24 février 2022, Nevers. ACNE : « Protocole Sandwich » de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy + « LA JEUNE FILLE ET L’ARAIGNÉE » de Ramon et Silvan Zürcher

du jeudi 24 février au mardi 1 mars à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Protocole Sandwich de Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy France – 2019 – Animation – 6 min** **FILM :** **« LA JEUNE FILLE ET L’ARAIGNÉE » de Ramon et Silvan Zürcher** **(Suisse – 2021 – 1h38 avec Henriette Confurius, Liliane Amuat)** Pendant des années, Lisa a vécu en colocation avec Mara et Markus. Mais le moment de prendre un appartement pour vivre seule est enfin venu. Un curieux manège de désirs prend son envol. Ce film catastrophe, tragi-comique des réalisateurs jumeaux suisses-allemands est une ode poétique au changement et à l’éphémère. SEMAINE CINÉMA DÉCOUVERTES Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T13:45:00 2022-02-24T15:30:00;2022-02-27T20:15:00 2022-02-27T22:15:00;2022-02-28T13:45:00 2022-02-28T15:15:00;2022-03-01T20:15:00 2022-03-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/