ACNE : « PERFECT DAYS » de Wim Wenders Cinemazarin Nevers, dimanche 14 janvier 2024.

ACNE : « PERFECT DAYS » de Wim Wenders séance cinéma 14 – 16 janvier Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T11:00:00+01:00 – 2024-01-14T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T16:30:00+01:00 – 2024-01-16T18:30:00+01:00

COURT METRAGE :

Suis mes pas de Nils Balleydier – France – 2022 – Animation – 4 min

FILM :

PERFECT DAYS » de Wim Wenders

(Allemagne – 2023 – 2h03 avec Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano)

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien.

Prix œcuménique et d’interprétation masculine à Canne

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

cinéma cinémazarin