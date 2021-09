Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE My Generation de Ludovic Houplain + « take Me Somewhere nice » de Edna Sendijarević Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **My Generation de Ludovic Houplain – France – 2018 – Animation – 8 min** **FILM :** **« take Me Somewhere nice » de Edna Sendijarević (Bosnie-Herzégovine – 2019 – 1h31 avec Sara Luna Zorić, Lazar Dragojević, Ernad Prnjavorac)** Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu’en Bosnie, son pays d’origine, pour rendre visite au père qu’elle n’a jamais connu. Elle y retrouve son cousin, pas très motivé et Denis, son meilleur ami. Le trio va s’embarquer dans un road trip imprévisible au cœur du pays… Comment profiter de la vie dans un monde qui enferme sa jeunesse dans des cadres trop étroits ? Une odyssée esthétique baignée de soleil. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:00:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:00:00;2021-10-10T20:00:00 2021-10-10T21:00:00;2021-10-11T20:00:00 2021-10-11T21:00:00;2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T21:00:00

