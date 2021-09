Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE :My Generation de Ludovic Houplain +« DIGGER» de Georgis Grigorakis Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du jeudi 7 octobre au mardi 12 octobre à Cinemazarin

**COURT METRAGE** **My Generation de Ludovic Houplain – France – 2018 – Animation – 8 min** **FILM :** **« DIGGER » de Georgis Grigorakis** **(Grèce – 2021 – 1h40 avec Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali)** Nikitas vit depuis toujours en paria dans sa ferme en pleine forêt, luttant contre les compagnies minières qui rongent les environs et le menacent avec ardeur. Une épreuve de plus le frappe avec le retour de son fils après vingt ans d’absence, qui vient lui réclamer sa part du terrain. Pris en étau dans cette atmosphère oppressante, et mués en ennemis briguant les mêmes terres, les deux hommes s’affronteront. Un film esthétique sensible sur le lien familial avec la nature. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T21:00:00;2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:00:00;2021-10-10T20:00:00 2021-10-10T21:00:00;2021-10-11T20:00:00 2021-10-11T21:00:00;2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T21:00:00

