**COURT METRAGE :** **Le voleur invisible de Segundo de Chomon – France – 1909 – Fiction – 4 min** **FILM :** **« ALI & AVA » de Clio Barnard** **(GB – 2021 – 1h 35 avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun Thomas)** Ali et Ava se sentent chacun seuls. Ils vont se rencontrer grâce à leur affection commune pour la fille des locataires slovaques d’Ali, Sofia (6 ans), dont Ava est l’assistante scolaire. La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis qu’elle apprécie son humour et sa complexité. Un lien profond se crée entre deux personnes que tout oppose. Une romance musicale et drôle. SEMAINE ROMANCE, COMÉDIE DRAMATIQUE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

