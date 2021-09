Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, Nièvre ACNE ” LE SEPTIEME SCEAU ” de Ingmar Bergman La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le lundi 11 octobre à 19:30

**LE SEPTIEME SCEAU de Ingmar Bergman** **(Suède – 1h36 avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lindblom)** Au XIVe siècle, un chevalier et son écuyer, après dix ans passés aux croisades, sont de retour en Suède où une épidémie de peste noire fait rage. Sur une plage déserte, le chevalier rencontre la Mort et lui propose une partie d’échecs afin de retarder l’échéance, le temps de trouver des réponses à ses problèmes métaphysiques : Dieu existe-t’il ? La vie a-t-elle un sens ? L’épidémie de peste est-elle celle dont parle l’apocalypse , Tandis que l’écuyer professe l’idée de néant, le chevalier refuse de le croire. Un grand classique du cinéma mondial qui établit Bergman comme un grand réalisateur. Prix Spécial du Jury – Cannes 1957 CINE PHILO Animé par Daniel Ramirez en partenariat avec La Maison La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T19:30:00 2021-10-11T23:00:00

