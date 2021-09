Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Le petit mécano de Dave Fleischer +« Midnight traveler » de Emelie Mahdavian Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE Le petit mécano de Dave Fleischer +« Midnight traveler » de Emelie Mahdavian Cinemazarin, 23 septembre 2021, Nevers. ACNE Le petit mécano de Dave Fleischer +« Midnight traveler » de Emelie Mahdavian

du jeudi 23 septembre au mardi 28 septembre à Cinemazarin

**COURT METRAGE** **Le petit mécano de Dave Fleischer – Etats-Unis – 1936 – Animation – 8 min** **FILM :** **« Midnight traveler » de Emelie Mahdavian (Afghanistan – 2021 – 1h27 – documentaire)** Le réalisateur a été chassé avec sa famille de sa terre natale. Son crime ? Avoir ouvert un café proposant des activités culturelles. Menacé de mort par les talibans, n’ayant que son téléphone portable, il filme le journal de leur périple durant 3 années. Un témoignage exceptionnel montrant l’incroyable courage des migrants. séance cinéma. Documentaire Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T18:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-26T18:00:00 2021-09-26T19:00:00;2021-09-27T18:00:00 2021-09-27T19:00:00;2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers