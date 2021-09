Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Le petit mécano de Dave Fleischer + Film “AKIRA” de Katsuhiro Otomo Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Le petit mécano de Dave Fleischer – Etats-Unis – 1936 – Animation – 8 min** **FILM :** **« akira » de Katsuhiro Otomo (Japon – 1988 – 2h04 – animation)** Néo-Tokyo, 2019. Détruite 30 ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la ville et se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour, tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Au cœur des travaux du stade, le projet Akira se prépare tandis que des dissidents cherchent à en percer le mystère. Adapté à partir d’une célèbre série de mangas. séance de cinéma. Film d’animation Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

