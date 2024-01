ACNE « LA ZONE D’INTÉRÊT » de Jonathan Glazer Cinemazarin Nevers, jeudi 22 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T13:45:00+01:00 – 2024-02-22T15:45:00+01:00

Fin : 2024-02-27T20:15:00+01:00 – 2024-02-27T22:15:00+01:00

COURT METRAGE :

Hôtel nuit noire de V. Albert, M. Taraud, M. Toury France 2022 Animation 7 min

FILM :

« LA ZONE D’INTÉRÊT » de Jonathan Glazer

(Grande-Bretagne 2024 1h46 avec Sandra Huller, Christian Friedel, Ralph Herforth)

Le commandant d’Auschwitz et sa femme construisent une vie de rêve pour leur famille dans une maison à côté du camp. Seul un mur de ciment se dresse entre l’horreur et leur quotidien. Le film suit la vie de cette famille qui répond aux ordres d’Hitler et dont la femme passe son temps à perfectionner la maison et le jardin sans se soucier du sort des juifs.

Film majeur et marquant. Grand prix à Cannes 2023.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

