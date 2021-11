Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE “La Toilette de la Tour Eiffel” de Anonyme + « LEUR ALGERIE » de Lina Soualem Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE "La Toilette de la Tour Eiffel" de Anonyme + « LEUR ALGERIE » de Lina Soualem

du mercredi 24 novembre au mardi 30 novembre à Cinemazarin

**COURT METRAGE** **La Toilette de la Tour Eiffel de Anonyme – France – 1924 – Documentaire – 4 min** **FILM :** **« LEUR ALGERIE » de Lina Soualem ❷ ❸ ❻ ❼** **(France – 2021 – 1h12 avec Lina Soualem, Zinedine Soualem)** Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigrés. Leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence. Film intime et touchant. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2021-11-24T20:15:00 2021-11-24T22:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T13:00:00;2021-11-29T20:15:00 2021-11-29T22:00:00;2021-11-30T16:30:00 2021-11-30T18:30:00

