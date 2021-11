Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE “La Toilette de la Tour Eiffel” de Anonyme +« LE FILS DE L’ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE » de Claire Simon Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**Mois du documentaire** **La Toilette de la Tour Eiffel de Anonyme – France – 1924 – Documentaire – 4 min** **« LE FILS DE L’ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE » de Claire Simon** **(France – 2021 – 1h51 – Documentaire)** Claire Simon, réalisatrice de Gare du nord a posé sa caméra dans le village de Lussas en Ardèche pour filmer la naissance de Tënk, première plateforme numérique dédiée aux documentaires d’auteurs. Soutenu par Jean-Paul Roux, vigneron et maire, Jean-Marie Barbe, son ancien camarade de classe, se lance dans cette entreprise toute singulière. Des liens se tissent entre agriculteurs et « cultureux » , et des parallèles s’établissent entre la fragilité de l’économie de la Culture et celle de l’Agriculture respectueuse de l’environnement . Chronique généreuse d’une aventure humaine. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

