ACNE « LA FILLE DE SON PÈRE » de Erwan Le Duc Cinemazarin Nevers, jeudi 1 février 2024.

ACNE « LA FILLE DE SON PÈRE » de Erwan Le Duc séance de cinéma 1 6 février Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T13:45:00+01:00 – 2024-02-01T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:15:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

COURT METRAGE :

La neige incertaine de Marion Boisrond, Marie-Liesse Coumau, Ada Hernaez France 2021 Animation 7 min

FILM :

« LA FILLE DE SON PÈRE » de Erwan Le Duc

(France 2023 1h31 avec Nahuel Perez Biscayart, Céleste Brunquell, Maud Wyler)

Étienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Ils construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et que chacun vit sa vie, le passé ressurgit. Film sur une relation paternelle poétique, tendre et gentiment burlesque.

Prix Fondation GAN à la Semaine de la Critique à Cannes.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

cinéma cinémazarin