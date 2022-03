ACNE : “Je vais là-bas aussi ” de Antoine Cuevas + « WHITE BUILDING » de Kavich Neang Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

ACNE : "Je vais là-bas aussi " de Antoine Cuevas + « WHITE BUILDING » de Kavich Neang

du jeudi 17 mars au mardi 22 mars

**COURT METRAGE :** **Je vais là-bas aussi de Antoine Cuevas – France – 2019 – Fiction – 12 min** **FILM :** **« WHITE BUILDING » de Kavich Neang** **( Cambodge – 2021 – 1h30 avec Piseth Chhun, Sithan Hout, Sokha Uk)** Samnang, 20 ans, habite dans un immeuble historique de Phnom Penh. Le départ de son meilleur ami, la maladie de son père et la démolition imminente du bâtiment vont le faire grandir. Les derniers jours d’une barre d’immeuble, symbole d’une époque révolue. SEMAINE DÉCOUVERTES ET FÊTE DU COURT MÉTRAGE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2022-03-17T13:45:00 2022-03-17T15:45:00;2022-03-21T13:45:00 2022-03-21T15:45:00;2022-03-22T20:15:00 2022-03-22T22:15:00

