du jeudi 30 septembre au mardi 5 octobre à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Je te tiens, tu me tiens de Éric Guirado – France – 2015-Fiction-12mn** **FILM** **« Suzanna andler » de Benoît Jacquot** (France – 2021 – 1h31 avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks) Une villa de rêve, sur la Côte d’Azur. Suzanna Andler, 40 ans, cherche à préserver les apparences du bonheur : une famille, des vacances, son élégance extrême. Jean, ce mari absent, la trompe sans cesse. Elle rencontre Michel et se pose beaucoup de questions. Suzanna Andler est à l’origine une pièce de théâtre en quatre actes de Marguerite Duras. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

