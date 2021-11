Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Je suis caucasien de Olivier Riche + «LA NUIT DES ROIS » de Philippe Lacôte Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du jeudi 16 décembre au mardi 21 décembre à Cinemazarin

**COURT METRAGE** **Je suis caucasien de Olivier Riche – France – 2019 – Fiction – 2 min** **FILM :** **«LA NUIT DES ROIS » de Philippe Lacôte** **(Côte d’Ivoire – 2021 – 1h33 avec Bakary Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille)** Enfermé dans une maison d’arrêt surpeuplée d’Abidjan, un prisonnier Roman fait rêver ses co-détenus avec ses récits vibrants. Une version africaine des Contes des mille et une nuits. Entre réalisme cru et fantastique, la magie opère : jeux de contrastes entre le dedans et le dehors, entre la noirceur de la nuit carcérale et les couleurs du monde extérieur. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:15:00 2021-12-16T22:15:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T13:00:00;2021-12-20T20:15:00 2021-12-20T22:15:00;2021-12-21T16:30:00 2021-12-21T18:30:00

