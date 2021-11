Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Je suis caucasien de Olivier Riche + « BLUE BAYOU » de Justin Chon Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Je suis caucasien de Olivier Riche – France – 2019 – Fiction – 2 min** **FILM :** **« BLUE BAYOU » de Justin Chon** **(USA – 2021 – 1h58 avec Justin Chon, Alicia Wikander, Mark O’Brien)** Antonio LeBlanc, d’origine coréenne, a été adopté et a passé sa vie dans un petit village du Bayou en Louisiane. Aujourd’hui, marié à Katy, ils élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière. Alors qu’il travaille dur il va devoir affronter les fantômes de son passé, en apprenant qu’il risque l’expulsion dans un pays qu’il ne connaît pas. Le cinéaste s’inspire de sa propre expérience en tenant le rôle du héros. Le film dénonce la tragédie de la politique migratoire et l’absurdité du système administratif aux USA. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T13:45:00 2021-12-16T15:45:00;2021-12-19T20:15:00 2021-12-19T22:15:00;2021-12-20T13:45:00 2021-12-20T15:45:00;2021-12-21T20:15:00 2021-12-21T22:15:00

