Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès, le mercredi 24 novembre à 19:30

**MOIS DU DOCUMENTAIRE** **Partenariat avec la médiathèque et le CAUE** **Débat en présence de Sisi Yang, traductrice chinoise spécialiste des expropriations** **”GHANZHOU UNE NOUVELLE ERE” de Boris Svartzman** **(France – 2018 – 1h12)** Semaine 4 Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités locales pour un projet d’urbanisation, subissant ainsi le même sort que cinq millions de paysans expropriés chaque année en Chine. Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant 7 ans, le réalisateur va filmer leur lutte. séance cinéma Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès 15 RUE JEAN JAURES 58000 Nevers Nevers Nièvre

2021-11-24T19:30:00 2021-11-24T22:00:00

