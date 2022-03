ACNE : From Maria de Ana Moreira + « VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : From Maria de Ana Moreira + « VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon Cinemazarin, 21 avril 2022, Nevers. ACNE : From Maria de Ana Moreira + « VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon

du jeudi 21 avril au mardi 26 avril à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **From Maria de Ana Moreira – Portugal – 2020 – Documentaire – 1 min** **FILM :** **« VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon** **(France – 2022 – 1h 35 avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos)** Un homme veut se confier à une amie journaliste pour y voir plus clair. Cela fait deux ans qu’il vit une passion totale, charnelle, littéraire avec une grande écrivaine beaucoup plus âgée que lui. Duras, toujours présente et invisible n’apparaît dans le film que sur des images d’archives. D’après Je voudrais parler de Duras, entretiens de Yann Andréa et Michèle Manceaux. SEMAINE DRAMES Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T13:45:00 2022-04-21T15:45:00;2022-04-24T20:15:00 2022-04-24T22:00:00;2022-04-25T13:45:00 2022-04-25T15:45:00;2022-04-26T20:15:00 2022-04-26T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : From Maria de Ana Moreira + « VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon Cinemazarin 2022-04-21 was last modified: by ACNE : From Maria de Ana Moreira + « VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI » de Claire Simon Cinemazarin Cinemazarin 21 avril 2022 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre