**COURT METRAGE :** **From Maria de Ana Moreira – Portugal – 2020 – Documentaire – 1 min** **FILM :** **« RIEN À FOUTRE » de Emmanuel Marre, Julie Lecoustre** **(France – 2021 – 1h 52 avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier)** Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes. Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ? **Prix Fondation Gan semaine de la critique Cannes 2021** SEMAINE DRAMES Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

