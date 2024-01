ACNE « FREMONT » de Babak Jalali Cinemazarin Nevers, jeudi 15 février 2024.

ACNE « FREMONT » de Babak Jalali séance cinéma 15 20 février Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T13:45:00+01:00 – 2024-02-15T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T20:15:00+01:00 – 2024-02-20T22:15:00+01:00

COURT METRAGE :

2048, Les Envahis de Yannick Rosine France 2022 Fiction 7 min

FILM :

« FREMONT » de Babak Jalali

(Iran 2023- 1h31 avec Anaita Wali Zada, Jeremy Allen White, Gregg Turkington)

Donya, jeune réfugiée afghane de 20 ans, travaille pour une fabrique de Fortune Cookies à San Francisco. Ancienne traductrice pour l’armée américaine en Afghanistan, elle a du mal à dormir et se sent seule. Son patron lui confie la rédaction des messages et prédictions. Son désir s’éveille et elle décide d’envoyer un message spécial dans un des biscuits en laissant le destin agir…

Prix du jury au Festival de Deauville 2023.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

cinéma cinémazarin