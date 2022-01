ACNE « Ferdinand rat des champs de bataille » de Jean-Jacques Prunès + « MADELEINE COLLINS » de Antoine Barraud Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Ferdinand rat des champs de bataille de Jean-Jacques Prunès – France – 2016 – Animation – 9 min** **FILM :** **« MADELEINE COLLINS » de Antoine Barraud** **(France – 2021 – 1h47 avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez)** Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse. Il y a de la fantaisie dans ce drôle de thriller. SEMAINE DIVERSITÉ DU CINÉMA FRANÇAIS Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2022-02-17T20:15:00 2022-02-17T22:15:00;2022-02-20T11:00:00 2022-02-20T13:00:00;2022-02-21T20:15:00 2022-02-21T22:15:00;2022-02-22T16:30:00 2022-02-22T17:00:00

