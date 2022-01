ACNE « Ferdinand rat des champs de bataille » de Jean-Jacques Prunès + « LA TRAVERSÉE » de Florence Miailhe Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Ferdinand rat des champs de bataille de Jean-Jacques Prunès – France – 2016 – Animation – 9 min** **FILM :** **« LA TRAVERSÉE » de Florence Miailhe** **(France – 2021 – 1h24 – Animation)** En présence de Florence Miailhe le jeudi 17 février à 20h Kyona, une adolescente et son frère cadet Adriel doivent fuir la haine et les persécutions. Cela fait d’eux des migrants confrontés aux dangers du voyage hasardeux et semé d’embûches. La réalisatrice Florence Miailhe, peintre et plasticienne, recourt à la technique de la peinture sur plaque de verre. Elle s’est inspirée de sa propre histoire familiale pour écrire le scénario de son film d’animation avec l’aide de Marie Despleschin. SEMAINE DIVERSITÉ DU CINÉMA FRANÇAIS Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

