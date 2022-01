ACNE « Empty Places » de Geoffroy de Crécy + « LES MAGNÉTIQUES » de Vincent Maël Cardona Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE « Empty Places » de Geoffroy de Crécy + « LES MAGNÉTIQUES » de Vincent Maël Cardona Cinemazarin, 27 janvier 2022, Nevers.

du jeudi 27 janvier au mardi 1 février à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Empty Places de Geoffroy de Crécy – France – 2020 – Animation – 8 min** **FILM :** **« LES MAGNÉTIQUES » de Vincent Maël Cardona** **( France – 2021 – 1h38 avec Thimothée Robart, Marie Colomb)** Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline et magnifique. Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar d’amis, le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. Portrait d’une génération où les radios libres se multiplient. Prix SACD Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021 et au Festival de Deauville. SEMAINE CINEMA JEUNESSE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

