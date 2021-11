Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Carlotta’s Face de Frédéric Schuld +« TRUE MOTHERS » de Naomi Kawase Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE** **Carlotta’s Face de Frédéric Schuld, Valentin Riedl – 2018 – Animation – 5 min** **FILM :** **« TRUE MOTHERS » de Naomi Kawase** **(Japon – 2021 – 2h20 avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Mikita)** Hikari, une jeune fille de 14 ans a donné naissance à Asato qui a été adopté par Satoko et son mari. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre contact avec eux, elle va alors provoquer une rencontre… Naomi Kawase met beaucoup de grâce dans l’échange entre ces 2 mères qui incarnent deux facettes de la maternité. Ce film nous raconte le lien dans ce qu’il a d’unique. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

