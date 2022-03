ACNE : “Broccoli ” de Iván Sáinz-Pardo + « LAMB » de Valdimar Johannson Cinemazarin, 24 mars 2022, Nevers.

ACNE : “Broccoli ” de Iván Sáinz-Pardo + « LAMB » de Valdimar Johannson

du jeudi 24 mars au lundi 28 mars à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Broccoli de Iván Sáinz-Pardo – Allemagne – 2019 – Fiction – 4 min** **FILM :** **« LAMB » de Valdimar Johannson** **(Islande – 1h46 – Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur) Avertissements** María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Contemplatif, beau et sensible, Lamb transporte dans un monde froid, merveilleux et cruel, au cœur d’une nature mythologique contemporaine. Surfant sur l’idée de la progéniture monstrueuse, le film s’impose comme une fable qui aborde la notion de maternité et de paternité avec un sujet tordu et improbable. Un conte aussi surprenant que perturbant.

SEMAINE DU CINÉMA HORS-NORME

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:15:00 2022-03-24T22:15:00;2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T13:00:00;2022-03-28T20:15:00 2022-03-28T22:15:00