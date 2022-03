ACNE : “Broccoli” de Iván Sáinz-Pardo + « BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN » de Radu Jude Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Broccoli de Iván Sáinz-Pardo – Allemagne – 2019 – Fiction – 4 min** **FILM :** **« BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN » de Radu Jude** (Roumanie – 2021 – 1h46 avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia) Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement Une enseignante voit sa réputation menacée après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d’élèves qui exigent son renvoi, Emy refuse de céder à leur pression, questionnant ce qui est obscène dans notre société. Une charge virulente contre nos sociétés de l’information. **Ours d’or au Festival de Berlin 2021** SEMAINE DU CINÉMA HORS-NORME Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

