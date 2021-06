Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Blanquette + « MERE ET FILLE » De Jure Pavlović Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Blanquette de Charlie Belin – France – 2015 – 4 min** **FILM :** **« MERE ET FILLE » De Jure Pavlović** **(Croatie – 2021 – 1h33 avec Daria Lorenci, Neva Rosic, Vera Zima)** Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna revient en Croatie rendre visite à sa mère Anka, qui résiste au temps, à la maladie et aux aspirations de ses proches. Mais Anka, méfiante et acariâtre, tient à garder son autorité et n’accepte la présence de personne. Entre les deux femmes s’engage alors une lutte intime, emplie de souvenirs, d’émotions et d’une incessante force de vivre. séance de cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

