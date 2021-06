Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE Blanquette + « BALLOON » de Pema Tseden Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **Blanquette de Charlie Belin – France – 2015 – 4 min** **FILM :** **« BALLOON » de Pema Tseden** **(Chine -2020 – 1h 42 avec Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo )** Au coeur du Tibet, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. Elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer au ballon avec sa précieuse réserve, Drolkar sait qu’elle va devoir affronter les reproches des aînés, le regard des hommes et une naissance à venir… Un vent de modernité dans les plaines tibétaines. séance de cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

