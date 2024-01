ACNE « BLACKBIRD BLACKBERRY » de Elene Naveriani Cinemazarin Nevers, jeudi 22 février 2024.

ACNE « BLACKBIRD BLACKBERRY » de Elene Naveriani séance cinéma 22 27 février Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:15:00+01:00 – 2024-02-22T22:15:00+01:00

Fin : 2024-02-27T16:30:00+01:00 – 2024-02-27T18:30:00+01:00

COURT METRAGE :

Hôtel nuit noire de V. Albert, M. Taraud, M. Toury France 2022 Animation 7 min

FILM :

« BLACKBIRD BLACKBERRY » de Elene Naveriani

(Géorgie 2023 1h50 avec Eka Chavleishvili, Teimuraz Chinchinadze, Lia Abuladze)

Ethéro tient une épicerie dans un petit village reculé en Géorgie. À 48 ans, cette femme indépendante et solitaire découvre tardivement l’amour et sa sexualité. Cette passion nouvelle change sa façon d’envisager son avenir, mais elle doit faire face aux femmes de sa communauté et aux fantômes des figures patriarcales de sa famille.

Le magnifique portrait d’une femme célibataire.

