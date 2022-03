ACNE : “Artifice” de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

ACNE : “Artifice” de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo Cinemazarin, 14 avril 2022, Nevers. ACNE : “Artifice” de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo

du jeudi 14 avril au mardi 19 avril à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Artifice de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun – France – 2019 – Animation – 4 min** **FILM :** **« LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo** **(Mexique – 2020 – 1h35 avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez )** Max, 8 ans et Léo, 5 ans quittent le Mexique pour les États-Unis avec leur mère Lucia à la recherche d’une meilleure vie. Ils passent leurs journées à l’intérieur d’un petit appartement en attendant le retour de leur mère qui travaille sans relâche. Los lobos (les loups) est une invitation chaleureuse et vivante à partager le voyage initiatique de Max qui progressivement s’émancipe. SEMAINE AU CŒUR DE LA VIE FAMILIALE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:15:00 2022-04-14T21:30:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T12:30:00;2022-04-18T20:15:00 2022-04-18T21:30:00;2022-04-19T16:30:00 2022-04-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cinemazarin Nevers Departement Nièvre

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

ACNE : “Artifice” de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo Cinemazarin 2022-04-14 was last modified: by ACNE : “Artifice” de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LOS LOBOS » de Samuel Kishi Leopo Cinemazarin Cinemazarin 14 avril 2022 Cinemazarin Nevers Nevers

Nevers Nièvre