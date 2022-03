ACNE : Artifice de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun + « LES POINGS DESSERRÉS » de Kira Kovalenko Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du jeudi 14 avril au mardi 19 avril à Cinemazarin

**COURT METRAGE :** **Artifice de Coline Della Siega , Adrien Douay, Coraline Hun – France – 2019 – Animation – 4 min** **FILM :** **« LES POINGS DESSERRÉS » de Kira Kovalenko** **(Russie – 2021 – 1h37 avec Milana Aguzaranova, Alik Karaev)** Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise étouffante d’une famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime. Les personnages s’imbriquent les uns dans les autres à la recherche d’un vivre ensemble, tout en s’en extirpant par un élan vital. Des corps eux-mêmes otages d’une ville désolée, oubliée de tous, où les tensions identitaires et politiques du passé sont encore palpables. **Grand Prix Un Certain Regard Cannes 2021.** SEMAINE AU CŒUR DE LA VIE FAMILIALE Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2022-04-14T13:45:00 2022-04-14T15:00:00;2022-04-17T20:15:00 2022-04-17T21:30:00;2022-04-18T13:45:00 2022-04-18T15:00:00;2022-04-19T20:15:00 2022-04-19T21:30:00

