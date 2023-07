Atelier photographie et poésie – Le regard du poète ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence Nice, 31 juillet 2023, Nice.

Atelier photographie et poésie – Le regard du poète 31 juillet – 11 août ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence

Atelier de photographie et d’écriture poétique. L’idée est de d’inviter les participants à décentrer leur regard en leur proposant de redéfinir et de créer des images des objets qui les entourent de manière plus onirique. Le mélange de photographies et de textes enregistrés qui en a découlé servira à la création d’un film.

ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence 8 bis rue Saint Augustin 06300, Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 80 37 43 https://www.lasemeuse.asso.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 83 85 00 »}] La Petite Académie des Arts est un centre de loisirs pour enfants axé sur les activités culturelles. Il accueille les enfants de 6 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les ateliers divers allient culture et patrimoine pour le bonheur des enfants. Au programme: théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, dessin, sculpture, bande dessinée, archéologie…

La Petite Académie des Arts a lieu au centre culturel La Providence, installé dans le Vieux Nice au sein d’une ancienne chapelle baroque. Stations de tramway proches: Garibaldi ou Cathédrale/Vieille-Ville. Il est plus aisé de venir à pied dans le Vieux-Nice. Accès en voiture par la rue Ségurane et Sincaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-08-11T10:00:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00

©Héliotrope