atelier théâtre Les villageois et les loups ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence Nice, 17 juillet 2023, Nice.

atelier théâtre Les villageois et les loups 17 – 28 juillet ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence entrée libre

Création d’un spectacle joué par des enfants qui s’intitulera : Les villageois et les loups, mené par un acteur, Stéphane Comby, de la compagnie B.A.L. (arts légers). Une pièce en un acte, d’une durée de 20 minutes environ. Elle sera composée de plusieurs scènes. L’un des thèmes principaux sera la crainte que l’on a de ce que l’on ne connaît pas. Voici un court résumé de la pièce à construire : Les villageois partent en chasse d’un couple de canidé. Ils veulent les faire fuir de leur tanière car ils craignent une éventuelle attaque et ne peuvent vivre dans l’incertitude de celle-ci. Les bergers vont intervenir auprès des villageois pour les persuader d’arrêter leur traque. Sinon les loups dévoreront les brebis. Et sans les brebis plus de lait, donc plus de beurre, de fromage, etc …. plus de laine, donc plus de couverture, etc … Devant cette réalité les villageois reviendront sur leur position en acceptant de cohabiter avec les loups.

La résidence permettra d’écrire la pièce et de la mettre en scène. Un travail d’improvisation permettra de concevoir les scènes à venir. Une grande liberté sera offerte aux enfants pour s’approprier au fur et à mesure le texte, afin si nécessaire, de le changer, de l’améliorer.

ACM LA PETITE ACADEMIE DES ARTS – Centre culturel la Providence 8 bis rue Saint Augustin 06300, Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 93 80 37 43 https://www.lasemeuse.asso.fr La Petite Académie des Arts est un centre de loisirs pour enfants axé sur les activités culturelles. Il accueille les enfants de 6 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les ateliers divers allient culture et patrimoine pour le bonheur des enfants. Au programme: théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, dessin, sculpture, bande dessinée, archéologie…

La Petite Académie des Arts a lieu au centre culturel La Providence, installé dans le Vieux Nice au sein d’une ancienne chapelle baroque. Stations de tramway proches: Garibaldi ou Cathédrale/Vieille-Ville. Il est plus aisé de venir à pied dans le Vieux-Nice. Accès en voiture par la rue Ségurane et Sincaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

dessin © thierry vincent