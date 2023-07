Mes vacances musicales avec Alice Waring ACM des Chenapans Gennes, 24 juillet 2023, Gennes.

Mes vacances musicales avec Alice Waring 24 et 25 juillet ACM des Chenapans

Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Alice Waring

Je souhaite raconter une histoire qui permette aux enfants de découvrir, puis de

s’approprier des chants médiévaux. Je chante et m’accompagne avec des instruments

(flûte, shrutti box, ukulélé baryton…) et percussions corporelles. Au début les enfants

écoutent et découvrent un univers puis je leur raconte à nouveau l’histoire et les invite

à chanter, à jouer avec les percussions corporelles, à danser. Je propose aussi des jeux

vocaux et corporels ludiques puis des jeux dans l’espace pour rentrer en relation avec

les autres et entendre autrement le son des voix. La danse elle aussi aide à libérer le

chant et à développer la confiance en soi…

«Une jeune fillette» Jehan Chardavoine

Adélaïde est triste car elle vit toute seule. Un matin de printemps les oiseaux se

mettent à chanter pour elle.

«Réveillez vous coeurs endormis» Le chant des oiseaux Clément Janequin

Adelaïde décide de partir à l’aventure. Elle marche pendant plusieurs jours et arrive

dans une forêt.

«J’ai vu le loup le renard le lièvre» (Bourgogne) chant dansé

Elle fait la connaissance des animaux de la forêt et continue son chemin avec eux.

Elle arrive au pied d’une montagne.

«Montagne que tu es haute» chant populaire du Nivernais et du Morvan

Adelaïde, le loup, le renard et le lièvre arrivent au sommet et ils aperçoivent au loin

des fermes avec un fumet de soupe qui arrivent à leurs narines. Ils ont très faim.

Ils s’approchent d’une fenêtre et se mettent à chanter:

«Braves gens» réveillon du Moyen âge

Un homme ouvre sa fenêtre. Il invite Adelaïde et les animaux à manger une belle

omelette qu’il cuisine avec les oeufs de ses poules.(chant de l’omelette)

Ils mangent à leur faim et s’endorment paisiblement.

L’homme s’appelle Robin. Il tombe amoureux d’Adelaïde et souhaite lui offrir un

cadeau.

«La perdriole» chant traditionnel à énumération

Robin est pauvre, il n’a qu’un épi de blé mais cela ne l’empêche pas de chanter.

«Je n’avais qu’un épi de blé» chant dansé

Grâce au roi Robin devient marquis mais un jour le roi veut connaître toutes les

femmes du royaume..

«Le roi a fait battre tambour»

Autres chants à découvrir:

«Le furet» chant datant du 16ème siècle

«Nobody home» canon anglais du 16ème siècle

«Scarborough fair» traditionnel anglais

«Les mensonges» chant traditionnel français

Pour les 3-4 ans:

«L’alouette est sur la branche» chant dansé

«Un p’tit grain d’orge» berceuse

«La petite hirondelle» chant dansé

ACM des Chenapans 10 rue du chanois 39100 authume Gennes 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-25T13:30:00+02:00 – 2023-07-25T16:30:00+02:00

