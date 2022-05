SOLEO Le Triptik Acigné Catégories d’évènement: Acigné

SOLEO Le Triptik, 10 novembre 2017 20:30, Acigné. Vendredi 10 novembre 2017, 20h30 Sur place Réservation conseillée 0299041323, accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr Musique, percussions corporelles Mariage décapant de la percussion corporelle et de la musique ! Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle nous plonge dans le monde du travail à la rencontre de trois individus, trois “collègues” qui cherchent à s’échapper, à concilier rêve et réalité. Ils s’activent, se percutent et confrontent leurs univers en musique avec beaucoup d’énergie ! Ce spectacle créatif et moderne est une vraie performance explosive qui invite au partage, au rire et à l’émerveillement. Attention… ça déménage ! Le Triptik 35 rue des veraudais 35690 35690 Acigné Ille-et-Vilaine vendredi 10 novembre 2017 – 20h30 à 22h00

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 6
Age maximum 99

