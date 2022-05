Peau Neuve Le Triptik, 8 novembre 2019 20:30, Acigné.

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

Humour, allégresse et poésie… Par les temps qui courent, c’est plutôt bien venu, non ?

Après trois albums, 700 concerts et plusieurs passages à L’intervalle, Lili Cros et Thierry Chazelle ont rempli l’Olympia en mai dernier. C’est un plaisir de les retrouver ! Deux artistes uniques, deux musiciens éclectiques, deux chanteurs amoureux, qui forment un duo atypique, émouvant et revigorant ! La voix de Lili, sublime, cristalline et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à merveille.

Généreux et talentueux, il se dégage de leur complicité et de leur présence scénique une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse !

Un enchantement, une pépite musicale, 1h20 de bonheur !

Pour cette 3ème année de partenariat avec la Ville d’Acigné et sa salle le Triptik, nous sommes particulièrement heureux de vous envoyer chez nos voisins vous faire (re)découvrir ces artistes auxquels L’intervalle est particulièrement attaché.

Le Triptik 35 rue des veraudais 35690 35690 Acigné Ille-et-Vilaine

