MJC Calonne, le mardi 5 octobre à 19:00

Acidulé ——- ### ~Cie En Lacets ~ Vous avez toujours rêvé de voir un spectacle rempli de cubes plus carrés les uns que les autres ? Vous vous interrogez sans cesse : « Suis-je un corps qu’on forme ? » Nous avons la solution. Venez contempler des danseurs scintillants en proie à un labyrinthe hostile, contraints dans leurs déplacements à l’absurdité de la standardisation du mouvement. Ce spectacle est fait pour vous ! Pour 1 réponse apportée, 1000 questions offertes. J’en profite ! ACIDULé, témoigne dans un paysage graphique et plastique, de la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société qui nous pousse à acheter et consommer toujours plus au dépend de nos personnalités. **Une pièce chorégraphique remplie de sens et de vérité où danseurs et danseuses évoluent dans un jeu théâtral avec une énergie débordante.** _Chorégraphe : Maud Marquet_ _Interprétation : Anais Rouch, Léo_ _Lequeuche, Damien Guillemin, Maud Marquet_ _Scénographie : Clotilde Delescluse_ _Construction : Ionah Melin_ _Graphisme : Alexis Klein_ _Musique : Marine Bailleul_ _Costume : Annabelle Locks_ _Lumière : Laura Robinet_ _Régie générale : Jean David_ _Regards ext. : Agathe Dumas, Luc_ _Petton, Didier Perrier, Sophie Mayeux_ **Mardi 5 octobre → 19h00** Lieu **MJC Calonne** Durée 1h00

10€ / 1 place achetée + 1 place offerte

Saison de la Danse #1 // Rencontres entre corps scintillants et objets cubiques

MJC Calonne Place Calonne 08200 Sedan Sedan Ardennes



